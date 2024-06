Caporalato, Meloni: morte Satnam Singh atroce, schifoso datore lavoro

Roma, 26 giu. (askanews) – “La morte di Satnam Singh è stata orribile e disumana per il modo atroce in cui è avvenuta e ancora più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. E’ l’Italia peggiore che lucra su migranti. La vergogna del caporalato è lungi dall’essere sconfitta ma non intendiamo smettere di combatterla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

Al lavoratore indiano l’aula della Camera ha tributato un lungo applauso, con i ministri che si sono alzati in piedi.