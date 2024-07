“Cartografia dell’Inconscio”, Benanzato da collezione con il Corsera

Roma, 30 lug. (askanews) – Musicista, pittrice e giornalista, corrispondente dal Veneto di askanews, l’eclettica Antonella Benanzato oggi è all’onore del Corriere della Sera che le dedica una pagina per presentare il numero 66 de La Lettura, con una copertina multimediale dotata di certificato digitale di appartenenza, cioé un numero da collezione; l’acquirente ottiene un NFT dell’opera e della musica che la accompagna.

Infatti “Cartografia dell’inconscio” (olio su tela e pastelli, 130×170 cm), nasce dalla composizione “Esicasmo per la pace”, brano arrangiato dal musicista Mirko Di Cataldo. Benanzato ha da poco pubblicato il disco “L’attimo prima del tempo” con il nome d’arte Bertil, e realizzato il progetto “Cromogonie”.

Tramite l’app Corriere Art Collection si può accedere anche al video che mostra Benanzato al lavoro nel suo studio, girato e montato dalla videomaker Chiara Segatel, e accompagnato dalla composizione musicale. Pittura e musica così si sovrappongono e nutrono a vicenda. “Nella tela” spiega l’artista “c’è tutto, notazioni, cadenze, arpeggi; per me vedere un’opera è come vederne lo spartito, la cartografia dell’inconscio che appunto è la partitura su cui ognuno incide la sua essenza più profonda”.

Ritrarre insomma il mondo sonoro su tela. Benanzato, 57 anni, vive e lavora a Padova dove sta preparando una nuova personale.