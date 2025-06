Cartolarizzazioni immobiliari, un mercato da oltre 3,5 miliardi

Milano, 19 giu. (askanews) – Un mercato vivo, frizzante e in netta crescita. Quello delle cartolarizzazioni immobiliari è un settore in salute che in Italia continua la sua rapida espansione. Di questo e tanto altro si è discusso nel corso del convegno “Real Estate Securitisation for Real Estate Evolution in Banking”, giunto alla sua seconda edizione e organizzato da Zenith Global, leader italiano nelle operazioni di finanza strutturata, con il contributo scientifico di SDA Bocconi e in partnership con Deloitte. Abbiamo parlato con Umberto Rasori, Amministratore Delegato di Zenith Global: “Zenit Global è stato il primo operatore in Italia a lanciare la prima operazione di cartolarizzazione immobiliare. Sicuramente ci sono una serie di vantaggi distintivi per questa tipologia di operazione. Con le cartolarizzazioni immobiliari rendiamo liquido l’asset immobiliare, siamo in grado di ottenere la leva finanziaria, quindi fare il tranching senior, mezzanino e junior, e siamo in grado di rivendere sul mercato secondario non l’asset sottostante, ma i titoli obbligazionari”.I dati presentati poi aiutano a dipingere meglio il quadro: il numero di SPV immobiliari è cresciuto del 43%, passando da 47 a 67, mentre la dimensione complessiva del segmento ha ormai raggiunto i 3,8 miliardi di euro. Un incremento di oltre il 50% rispetto ai 2,5 miliardi del 2024. È poi intervenuto Diego Bortot, Chief Asset Manager Real Estate & Servicing di Zenith Global: “La cartolarizzazione immobiliare è uno strumento finanziario attraverso il quale un veicolo di cartolarizzazione può acquistare un immobile attraverso le emissioni di titoli obbligazionari, così detti ABS. È uno strumento molto flessibile, con una governance molto adattabile alle esigenze degli investitori, ha vantaggi fiscali in quanto non vengono pagate imposte dirette, non c’è risk retention e quindi non c’è la necessità di uno sponsor che sottoscriva il 5% delle note, può essere utilizzata per diverse asset class e quindi anche per le istituzioni finanziarie nello specifico è uno strumento che permette la dismissione dei patrimoni immobiliari alleggerendo i bilanci e creando della liquidità conseguente”.Più vantaggi, più flessibilità e soprattutto più ricavi. E un alto impatto sul sistema finanziario. Il mercato delle cartolarizzazioni immobiliari non si ferma ed è destinato a crescere. Posizionandosi tra i settori locomotiva dell’economia italiana.