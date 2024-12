Case a due piani e senza barriere: Stannah traccia la via

Milano, 12 dic. (askanews) – Venire incontro alle esigenze degli italiani con tatto, professionalità e rispetto. La mission di Stannah Italia, leader globale nella produzione e vendita di montascale, è ribadita dalla ricerca sugli stili abitativi degli italiani condotta con mUp Research. L’indagine, che ha coinvolto le famiglie residenti in un’abitazione di proprietà indipendente su più livelli, evidenzia ancora di più l’importanza strategica di Stannah nel settore di riferimento. Abbiamo parlato con Giovanni Messina, Director of Southern Europe di Stannah: “Le difficoltà con le scale possono riguardare ciascuno di noi, sia in casa che in un condominio o in un luogo pubblico. Per chi presenta problemi di mobilità, ogni rampa può trasformarsi in ben più di un semplice elemento architettonico: diventa una vera e propria barriera da affrontare, che può limitare l’autonomia e la qualità della vita di tutti i giorni. La nostra missione, in Stannah, è chiara: aiutare a superare questo tipo di barriere, semplificando la vita di chi incontra sfide quotidiane del genere. Lo facciamo offrendo una gamma completa di soluzioni progettate per rispondere alle esigenze di tutti, con particolare attenzione a chi ha difficoltà motorie.” Tre le soluzioni principali e innovative, per aiutare le persone con disabilità e per intercettare le esigenze di chi è preoccupato dalla mobilità domestica con l’avanzare dell’età. Ecco Sirus, tra i prodotti più richiesti per versatilità, sicurezza e confort. Un montascale che assicura prestazioni al massimo del livello. Poi Uplift by Stannah, un mini-ascensore domestico, che abbina funzionalità e design. E poi Surface, una piattaforma innovativa multifunzione che riscrive il concetto di barriera architettonica.”Il nostro core product, fin dalle origini e ancora oggi, è il montascale a poltroncina. Questo prodotto offre un vantaggio straordinario: può essere installato nel 96-97% delle scale italiane, adattandosi facilmente a quasi ogni contesto. Si tratta di una soluzione rapida, che richiede solo poche ore per l’installazione e non necessita di opere murarie. Per chi cerca un’opzione immediata, semplice ed economicamente vantaggiosa, il montascale rappresenta la scelta ideale.” Stannah ti cambia la vita. Con efficienza e professionalità. Un aiuto valido e concreto per migliorare la mobilità domestica di tutte le famiglie italiane.