Cassazione boccia decreto sicurezza: possibile rischio di incostituzionalità

Milano, 27 giu. (askanews) – Apre la strada a una “possibile violazione di plurimi principi di costituzionalità in materia penale” il cosiddetto decreto sicurezza approvato dal governo Meloni. A rilevarlo è l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che in una relazione sul provvedimento rileva la presenza di diverse “criticità” sia sul fronte del metodo sia per quanto riguarda il merito delle misure contenute nel decreto.

Quanto al metodo, nella relazione si fa riferimento a “severe problematiche sulla (in)sussisitenza dei pressuposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza”. Dito puntato anche sui contenuti di un provvedimento d’urgenza “che nasce eterogeneo” e che i diversi casi viola “il principio di proporzionalità delle pene”.