“C’è ancora domani” vincitore Miglior Film ai Golden Panda Award Cina

Roma, 15 set. (askanews) – “There’s Still Tomorrow” (C’è ancora domani) di Paola Cortellesi si è aggiudicato il premio per il Miglior Film in assoluto alla seconda edizione dei Golden Panda Award, il premio cinematografico e televisivo più prestigioso della Cina, che valuta opere nazionali e internazionali, con una connotazione di ponte culturale tra oriente e occidente.

La cerimonia si è svolta sabato 13 settembre a Chengdu, nella provincia del Sichuan, è stato trasmesso in diretta sulla tv di Stato CGTN, ed è stato seguito da oltre 600 milioni di spettatori tra tv e streaming.

Lunga la lista dei film che sono stati valutati dalla giuria, tra cui emergono nomi come Wim Wenders e Christopher Nolan, oltre alla stessa Cortellesi.

L’evento culturale internazionale premia le opere nel campo del cinema, della televisione, del documentario e dell’animazione in 27 categorie.

Esprimendo la sua gratitudine, la regista Paola Cortellesi ha dichiarato che il riconoscimento ottenuto in Cina è un prezioso promemoria di come “il cinema abbia il potere di connetterci oltre i confini, le lingue e le culture”.

Paola Cortellesi ha mandato un video messaggio e il premio è stato ritirato fisicamente dalla responsabile della distribuzione Manmok che ha distribuito il film in Cina.