“C’è Posto per Te”, 300 assunzioni per il modello Caivano. Calderone “Risultati tangibili”

ROMA (ITALPRESS) – Nei territori per avvicinare domanda e offerta di lavoro. E i risultati non si fanno attendere. Il monitoraggio dei dati delle comunicazioni obbligatorie raccolti dopo le prime tappe del tour nazionale “C’è Posto per Te”, organizzato dall’agenzia in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sviluppo Lavoro Italia con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e generare nuove opportunità di lavoro, evidenzia risultati significativi. Un esempio emblematico è rappresentato dal Recruiting Day organizzato a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso aprile. L’evento ha visto la partecipazione di mille persone in cerca di occupazione e circa 300 partecipanti, quasi il 30% del totale, hanno avviato un rapporto di lavoro dopo l’iniziativa.

“C’è Posto per Te” rappresenta un esempio concreto di come le politiche del lavoro possano essere efficaci quando sono mirate alle persone e alle loro specifiche esigenze – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – Il dato più rilevante è che, in un contesto socialmente complesso come quello di Caivano, circa il 60% di coloro che hanno trovato lavoro sono giovani con un’età pari o inferiore a 35 anni. Questi numeri dimostrano che incontri mirati a favorire il dialogo tra cittadini e imprese locali con un approccio personalizzato sono in grado di creare opportunità concrete e tempestive. Superando i trend occupazionali, includendo i più giovani e chi vive in condizioni di svantaggio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerà a sostenere e promuovere politiche attive capaci di mettere al centro le persone, favorendo il dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese. In tal senso, “C’è Posto per Te” si sta dimostrando un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di generare risultati tangibili tanto per l’occupazione quanto per il rafforzamento della coesione sociale e del tessuto economico dei territori“.

