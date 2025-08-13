Ceferin “Gravina sta facendo un ottimo lavoro, ma gli stadi italiani sono terribili”

UDINE (ITALPRESS) – “La nostra politica è portare la Supercoppa in città più piccole. Sono contento di Udine, è anche vicina alla Slovenia, il mio paese”. Così Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ai microfoni di Sky Sport. “Il nuovo format della Champions League è fantastico, dà un’opportunità a tutti, è molto più imprevedibile e interessante fino alla fine”.

Ceferin ha anche parlato del calcio italiano: “Malgrado i risultati non ideali della Nazionale, sono certo che stia migliorando. Gabriele Gravina sta facendo un ottimo lavoro. Il campionato è sempre più interessante e, tra le cinque principali leghe, il mio campionato preferito è quello italiano. Però, non esagero se dico che le infrastrutture sono terribili, per cui ci sarà bisogno di un supporto del governo, regioni, comuni per migliorarle”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).