Centrosinistra,Bonaccini: candidato premier Lo sceglieremo quando sarà momento

| 17 Settembre 2025 17:05 | 0 commenti

Askanews
Roma, 17 set. (askanews) – “Mancano due anni alle politiche. Parliamo spesso di nomi e cognomi, ma i cittadini vogliono sapere cosa proponiamo per costruire un’alternativa che non sia solo una coalizione contro Meloni o contro la destra”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, parlando a ‘Start’ su Sky Tg24, commentando le parole di Dario Franceschini sul profilo ideale del candidato premier.

Bonaccini ha poi aggiunto: “Silvia Salis? Una sindaca straordinaria. Adesso mi concentrerei a vincere le regioni alle prossime regionali, poi quando sarà il momento sceglieremo la leadership più adeguata”.

