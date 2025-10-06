Centrosinistra,Renzi:Salis candidata premier a primarie 2027 se lo vorrà

Roma, 5 ott. (askanews) – Silvia Salis nel 2027 “sarà dove deciderà di stare lei: non tiriamola per la giacchetta . Io penso che sia un ottima sindaca di Genova e ora tutti diamo una mano a Silvia perchè lo faccia bene, pronti contemporaneamente alle primarie di coalizione se ci saranno”. Lo dice ad Agorà su Rai 3 il leader di Italia Viva Matteo Renzi, all’indomani della Leopolda numero 13 a Firenze in cui l’ex premier ha annunciato l’evoluzione di Italia Viva in una nuova piu’ ampia “Casa riformista” di tutti i moderati di centrosinistra che intende esprimere un proprio candidato alla premiership nelle primarie di coalizione.

“La Casa riformista – ha argomentato Renzi- è un progetto molto semplice. In Italia la sinistra c’è: rappresenta il 40% degli italiani. Se vogliamo che torni a vincere c’è bisogno di un altro contenitore che porti almeno l’altro 10% mancante. Noi siamo quel contenitore per tutti i riformisti i democratici e i liberali. Per tutti quelli che dicono che c’è bisogno di piu’ cultura”. E “se poi in vista delle elezioni politiche ci saranno primarie di coalizione per la premiership è certo – ha sottolineato Renzi- che quella casa avrà anche un suo candidato. O una sua candidata”.