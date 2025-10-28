Ces Unveiled Europe, Zoppas (Ice): Italia innova, ma non perda treno AI

Amsterdam, 28 ott. (askanews) – “Oggi l’intelligenza artificiale e tutte le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono le aree in cui noi dobbiamo cercare di non perdere un treno, ma è chiaro che poi c’è anche tutto il tradizionale del Made in Italy, che ha dei contenuti innovativi non da poco”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’ Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) da Amsterdam, durante il Ces Unveiled Europe, l’appuntamento che ogni anno anticipa le tendenze tecnologiche del Ces di Las Vegas, il più grande evento dedicato alla tecnologia consumer in scena dal 6 al 9 gennaio 2025. L’Italia, ha anticipato Zoppas ad askanews, quest’anno parteciperà al Ces con 60 startup, un numero in aumento rispetto all’edizione 2025. “Noi siamo famosi nelle tre F, Food, Fashion, Forniture – ha sottolineato il presidente Ice – ma anche Automotive e tutta la parte tecnologica che magari non si vede molto perché non parla al cliente finale, quindi non è vista sulle pubblicità, nel marketing, tutto quello che è B2B quindi la parte tecnologica di macchinari, di soluzioni tecniche dove siamo leader nel mondo; è lì che noi siamo capaci di produrre tante idee, anche magari minori, ma che vengono capitalizzate molto, idee che si possono permettere delle startup piccole e alcune ma escono dai centri di sviluppo e poi riescono a trovare l’appoggio di grandi investitori”