Charles Fuster nuovo Head of Marketing & Communication di Lancia

TORINO (ITALPRESS) – A partire dal 1 Giugno 2023, Charles Fuster è stato nominato Head of Marketing & Communication di Lancia, a riporto di Luca Napolitano, Ceo del marchio. Nei suoi quasi 15 anni di carriera, con sede principalmente in Italia e tutti trascorsi nel settore automotive prima con FCA e successivamente con Stellantis, Charles ha ricoperto diversi ruoli, prevalentemente nell’ambito del Marketing e delle vendite, oltre che nelle aree Prodotto e Pianificazione, maturando esperienze, sia a livello di headquarter che di mercato. Charles ha iniziato la sua carriera a Parigi nel 2008 e, dopo un anno, si è trasferito in FCA Belux (Belgio- Lussemburgo), dove ha trascorso circa 6 anni. Si è poi trasferito in Italia e ha iniziato la sua lunga esperienza nel marchio Fiat, come responsabile marketing di prodotto e occupandosi del lancio della Nuova 500. Prima di entrare in Lancia, Charles è stato nominato Senior Brand Manager per il lancio di Jeep Avenger nell’area Enlarged Europe.

“Sono onorato di assumere questo incarico e di contribuire alla rinascita di un marchio italiano che ha fatto la storia del settore automotive. Disponiamo di un solido piano strategico a 10 anni per rendere Lancia un marchio credibile e rispettato nel cluster premium di Stellantis” ha dichiarato Charles Fuster.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).