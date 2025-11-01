Chicago continua a vincere, Doncic trascina i Lakers: il resoconto della notte Nba

CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non sono i Bulls di Jordan, Pippen e Rodman, non c’è Phil Jackson in panchina ma a Chicago hanno messo l’orologio indietro di 29 anni. Allo United Center Giddey (32 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), Vucevic (26 punti) e Dosunmu (22 punti e 9 assist) affondano New York (135-125) e firmano la quinta vittoria nelle prime cinque gare (la 200esima con coach Donovan), miglior partenza per Chicago dalla stagione 1996-97, quando la serie positiva arrivò addirittura a 12 partite in un anno culminato con la conquista del titolo.

I Knicks (29 punti per Brunson e 26 per Anunoby) erano riusciti a risalire dal -22 al -2 nell’ultimo quarto ma la rimonta non si è completata. Chicago rimane anche l’unica squadra ancora imbattuta a Est visto che Philadelphia incassa il primo ko per mano di Boston: 109-108 per i Celtics, mai però indietro nel punteggio e con un Jaylen Brown da 32 punti. Boston, che aveva perso le prime tre gare stagionali, è ora al terzo successo consecutivo.

Chi invece non riesce ancora a sbloccarsi è Indiana, battuta anche da Atlanta (128-108, 22 punti e 13 rimbalzi per Johnson, 21 punti per Alexander-Walker) e alla quinta sconfitta in altrettante uscite mentre a completare il quadro delle gare giocate nella Eastern Conference – partite tutte valide anche per la Nba Cup – c’è il 112-101 con cui Toronto la spunta su Cleveland, ancora priva di Mitchell e Allen, interrompendo una serie negativa di 4 match.

A Ovest – anche qui si giocava pure per la Nba Cup – i Lakers si godono il ritorno di Luka Doncic: lo sloveno, assente per tre gare, si ripresenta con 44 punti, 12 rimbalzi e 6 assist nel 117-112 su Memphis, coadiuvato da Austin Reaves (21 punti).

Nikola Jokic va a un passo dalla quinta tripla doppia consecutiva (21 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) e Denver si arrende ai liberi di Jerami Grant a 1″4 dalla sirena: 109-107 per Portland. Torna al successo dopo 4 sconfitte Phoenix, trascinata da Booker (36 punti e 9 assist) nel 118-96 su Utah (33 punti per Markkanen), mentre Kawhi Leonard (34 punti) firma a 0″4 dalla sirena la vittoria dei Clippers sui Pelicans per 126-124. In evidenza anche Harden (24 punti), Williamson (29 punti) non basta a New Orleans, rimasta l’unica squadra a Ovest ancora a caccia della prima gioia stagionale.

