Roma, 13 lug. (askanews) – Tim Merlier vince la 9^ tappa da Chinon a Chateauroux di 174,1 km. Il belga ha battuto in volata il nostro Jonathan Milan: all’azzurro non riesce la doppietta dopo il successo nell’8^ tappa. Frazione segnata dalla lunga fuga di van der Poel (con il compagno Rickaert): l’azione dell’olandese, iniziata al km 0, ripresa solo all’ultimo chilometro. Pogacar resta sempre in maglia gialla.