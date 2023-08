Ciclismo, clamoroso al Mondiale: manifestanti bloccano la corsa

Roma, 6 ago. (askanews) – Clamoroso al Mondiale di Ciclismo su strada. La prova in linea, la gara più attesa del programma del mondiale, che si sta correndo tra Edimburgo e Glasgow, è stata fermata da un gruppo di manifestanti a 191 chilometri dall’arrivo.

In quella sede alcune persone hanno fermato la gara in linea della prova maschile, neutralizzando di fatto la corsa. Al momento del blocco, erano in 9 in fuga, inseguiti da un altro gruppetto di 3 corridori. Il plotone era a 9 minuti quando è stato raggiunto dalla notizia. Le persone che stanno protestando si sono incollate all’asfalto, l’organizzazione sta provvedendo a risolvere una situazione ai limiti del paradosso.