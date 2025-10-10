Ciclismo, Elia Viviani si ritira a 36 anni: “È stato un viaggio incredibile”

ROMA (ITALPRESS) – Elia Viviani appende la bici al chiodo. Il 36enne corridore veronese annuncia su Instagram il ritiro: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!”.

Nel video a corredo, Viviani ricorda che “è da quando ho 8 anni che la bici è tutto per me. Mi ha dato tanto durante i 16 anni della mia carriera, ho raggiunto vittorie che probabilmente nemmeno sognavo. Ho avuto tanti momenti bui, tante sconfitte dalle quali rialzarsi ma ognuna di queste è stata un trampolino di lancio per arrivare sempre più in alto. Oggi vi annuncio il mio ritiro dal ciclismo professionistico. Grazie a tutti, è stato un viaggio veramente incredibile”.

Viviani ha diviso la sua carriera fra strada e pista. Capace di vincere delle tappe in tutti e tre i grandi Giri (e la maglia ciclamino della classifica a punti al Giro d’Italia 2018), nel suo palmares figurano anche tre affermazioni alla Classica di Amburgo, un titolo italiano (2018) e un titolo europeo (2019) nelle prove in linea. Ma è sulla pista che si è tolto le maggiori soddisfazioni con tre medaglie olimpiche: oro a Rio2016 e bronzo a Tokyo2020 nell’omnium e argento nell’americana assieme a Simone Consonni a Parigi2024, oltre a sei podi mondiali, compresi i due ori nell’eliminazione (2021 e 2022).

Viviani, portabandiera azzurro con Jessica Rossi a Tokyo, prima di fermarsi dovrebbe disputare i Mondiali su pista di Santiago in programma dal 22 al 26 ottobre.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).