Ciclismo, svelato il Tour 2026 via il 4 luglio da Barcellona

Roma, 23 ott. (askanews) – Il percorso del Tour de France 2026 è realtà. Nella giornata di giovedì 23 ottobre gli organizzatori del GT francese hanno svelato le 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione numero 113 della sua storia. La Grande Boucle si correrà fra il 4 e il 26 luglio, mettendo insieme 3.333 chilometri e toccando anche la Spagna, che sarà scenario del Grand Départ, data la scelta di Barcellona come città di riferimento per l’evento. Il finale invece sarà, come da tradizione, sulle strade della capitale Parigi, scenario conclusivo dopo un doppio arrivo sull’Alpe d’Huez a coronare tre settimane che si preannunciando di grande battaglia visto che si partirà con una cronosquadre e le prime montagne arriveranno sin dai primi giorni.

Composto da due cronometro (di cui la prima a squadre), quattro tappe collinari, otto di montagna (con cinque arrivi in salita) e sette pianeggianti, il Tour 2026 avrà un dislivello complessivo di 54450 metri, di cui più del 10%, 5600, nell’ultima tappa di montagna, una prova durissima che potrebbe ribaltare la situazione, senza dimenticare che la giornata conclusiva non sarà neanche quest’anno un passerella visto che è previsto nuovamente il circuito di Montmartre, da affrontare tre volte prima di tornare verso gli Champs-Elysées, con un ultimo giro del circuito tradizionale, dove sarà ufficializzato il vincitore finale di questa edizione.