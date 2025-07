Ciclismo, Tappa a Groves: Pogacar ha le mani sul Tour

Roma, 26 lug. (askanews) – L’australiano Kaden Groves ha vinto la 20^ e penultima tappa del Tour de France, da Nantua a Pontarlier grazie a un’azione solitaria negli ultimi km della frazione. Quarto un bravissimo Simone Velasco. Tra Pogacar e il suo 4° Tour de France soltanto la passerella parigina di domani. Ma sorride anche l’Italia: Milan ha vinto la classifica a punti per la Maglia verde. Una tappa che ha incoronato Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) molto più di uno sprinter, come ha dimostrato più volte nella sua carriera, anche se mai prima al Tour de France. Già vincitore di sette tappe alla Vuelta e di due al Giro d’Italia, il corridore aussie è arrivato alla Grand Boucle per la prima volta quest’anno come apripista per Jasper Philipsen, uscito di corsa il terzo giorno. Dopo il ritiro di Mathieu van der Poel per malattia all’inizio della terza settimana, Groves è entrato in fuga oggi, dimostrando la sua versatilità in una tappa caratterizzata da una corsa aggressiva da Santa a Pontarlier, dove ha conquistato la sua prima vittoria di tappa al Tour. Parte di una fuga di 13 uomini, ha percorso gli ultimi 16 chilometri in solitaria per aggiudicarsi la vittoria davanti a Frank van den Broek (Picnic PostNL) e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step). È il 114 ° corridore a vincere tappe in tutti e tre i Grandi Giri. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) è in testa alla classifica generale prima dell’ultima tappa di domenica a Parigi. (© ASO / Billy Ceusters)