Ciclismo, Tappa a Kooij, Del Tor sempre in rosa

Roma, 22 mag. (askanews) – Olav Kooij si sblocca al Giro d’Italia. L’olandese della Visma si impone in volata a Viadana nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 108, la Modena-Viadana di 172km, davanti a van Uden, vincitore a Lecce, e a Ben Turner. Quarto Mads Pedersen, ancora saldo in testa alla classifica a punti. Prezioso lavoro negli ultimi chilometri di Affini e van Aert per il loro compagno di squadra. Del Toro conserva la maglia rosa e aumenta di 2 secondi il suo vantaggio grazie al Km Red Bull. “Aspettavo questo successo – le parole di Olav Kooij – Abbiamo Simon [Yates] ben piazzato in classifica generale e con Wout [Van Aert] che ha già vinto una tappa. Nelle due volate precedenti non è andato tutto per il verso giusto. Oggi invece è filato tutto liscio e sono davvero felice. Solo Wout può fare un leadout così lungo. Ho ricevuto un supporto straordinario. Devo ringraziare i miei compagni di squadra, anche il resto del team ha fatto un lavoro fantastico. Non volevamo trovarci troppo indietro all’ultima curva. Sono riuscito a saltare sulla ruota di Casper [Van Uden] e a superarlo”.