Cina, Tajani: stupefatto che europeista D’Alema si schieri contro Ue

Roma, 4 set. (askanews) – “Quella che è venuta da Pechino rappresenta “un’immagine alternativa all’Occidente. Certamente non sono democrazie, noi siamo l’Occidente, crediamo nella democrazia, naturalmente dialoghiamo e parliamo” con tutti “ma” quella “è un’immagine alternativa a quella nella quale noi crediamo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo, a margine della conferenza stampa di presentazione alla Camera della Festa nazionale di Forza Italia giovani “Azzurra libertà”, a una domanda sui partecipanti alla Parata della Vittoria a Piazza Tienanmen a Pechino per la celebrazione dell’80esimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale.”Sono rimasto stupefatto – ha proseguito Tajani – dal fatto che un ex presidente del consiglio che dice di essere europeista e che è legato a forze politiche che parlano ogni giorno di Europa poi si schieri dalla parte di coloro che sono contro l’Europa. Mi lascia molto perplesso, poi ognuno nella vita fa le scelte che vuole. Purtroppo in questo momento a sinistra c’è chi fa delle scelte di violenza verbale e fa anche delle scelte politiche che mi lasciano perplesso. Io sto dalla parte dell’Europa nella sostanza e non soltanto nella forma”.