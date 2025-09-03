X
Cina, Xi Jinping "Il mondo scelga tra la guerra e la pace"

3 Settembre 2025

Cina, Xi Jinping “Il mondo scelga tra la guerra e la pace”

PECHINO (ITALPRESS) – “Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel discorso di apertura della parata militare a Tienanmen per la celebrazione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, come riferiscono i media internazionali.
Prima della parata, Xi Jinping ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.
“La Cina è una grande nazione e una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci”, ha aggiunto Xi Jinping.
(ITALPRESS).

