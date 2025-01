Cinema, a marzo si gira “Preachers of Beauty”, docufilm con il Papa

Roma, 22 gen. (askanews) – Un docufilm con Papa Francesco.

Andrea Iervolino e Luis Quinelli, insieme a Tatatu e alla Vitae Global Foundation, hanno annunciato la produzione di “Preachers of Beauty: A Spiritual Journey Through Art and Faith”, che vedrà il Pontefice dialogare con celebri artisti internazionali sul potere universale dell’arte come strumento di unità e speranza.

Il progetto è stato ufficialmente confermato ieri dopo un’udienza privata con il Papa nella biblioteca del Palazzo Apostolico, seconda loggia del Cortile di San Damaso, Città del Vaticano.

Le riprese inizieranno a marzo e si svolgeranno nella Cappella Sistina. Andrea Iervolino, fondatore di Tatatu e TAIC, ha dichiarato: “‘Preachers of Beauty’ non è solo un documentario, ma un richiamo spirituale ad abbracciare il potere trasformativo dell’arte. Credo che l’arte, nella sua forma più pura, possa trascendere tutte le barriere culturali e religiose, diventando un linguaggio universale di speranza e pace. È un invito a riscoprire la bellezza e a diffondere luce in un mondo che ne ha disperatamente bisogno”.

Luis Quinelli, fondatore di Vitae, ha aggiunto: “Questo progetto nasce da un profondo desiderio di mostrare come l’arte possa riflettere la grandezza della creazione e avvicinare le anime. Papa Francesco ci ispira a vedere l’arte come un veicolo di unità, un ponte tra cielo e terra, capace di generare cambiamenti positivi nei cuori di tutti. Con ‘Preachers of Beauty’, vogliamo trasmettere un messaggio di amore universale e speranza rinnovata”.

“Preachers of Beauty” si presenta come un’opera unica, in grado di toccare profondamente lo spirito umano e di portare avanti il messaggio di Papa Francesco: un invito a costruire un mondo più bello attraverso atti di gentilezza, creatività e dialogo.