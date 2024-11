Cinema, al 42TFF 120 film e tante star: da Sharon Stone a Ron Howard

Roma, 7 nov. (askanews) – Presentata la 42esima edizione del Torino Film Festival che si svolgerà dal 22 al 30 novembre sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema, presieduto da Enzo Ghigo e diretto da Carlo Chatrian, con la direzione artistica di Giulio Base. Nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla sua nascita, il 42TFF dedica a Marlon Brando un’ampia retrospettiva e l’immagine guida dell’edizione. L’inaugurazione si terrà al Teatro Regio di Torino, madrina della manifestazione sarà Cristiana Capotondi.

Questa edizione del TFF è in continuità con il suo passato, un festival cinefilo e autoriale che strizza l’occhio alle nuove generazioni, capaci di vivere, interpretare e condividere l’anima di ricerca e sperimentazione che ha sempre incarnato.

In programma opere originali e indipendenti, in gran parte anteprime internazionali; molte le registe e cineaste donne, a partire dalle tre presidenti di giuria delle sezioni di concorso, Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon.

Sono 120 i titoli suddivisi nelle tre sezioni di concorso (lungometraggi, documentari e cortometraggi) e nelle tre sezioni non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Marlon Brando), che saranno sempre presentati o introdotti da registi o intrepreti, da testimoni diretti o da esponenti della cultura e critica cinematografica. Tra gli ospiti internazionali da Ron Howard, Billy Zane, Sharon Stone, Julia Ormond, Emmanuelle Béart, Rosario Dawson, Alec Baldwin, Matthew Broderick e Vince Vaughn. Per l’Italia, tra i tanti, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Michele Placido, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Maurizio Nichetti, Donatella Finocchiaro, solo per citarne alcuni.

Il 22 novembre alle ore 19 al Teatro Regio di Torino il direttore Giulio Base e la madrina Cristiana Capotondi, condurranno la cerimonia di apertura. Saranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti “Stelle della Mole” a cinque star indiscusse del panorama cinematografico mondiale: Matthew Broderick, Giancarlo Giannini, Rosario Dawson, Vince Vaugh e Ron Howard. Il regista due volte Premio Oscar, inoltre, presenterà al pubblico del Torino Film Festival, in anteprima internazionale, il suo ultimo film “Eden”, un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il film è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Sabato 30 novembre alle ore 19 al Cinema Massimo si terrà la

serata di premiazione, nella quale saranno consegnati tutti i riconoscimenti ai vincitori delle tre categorie in concorso, Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi; inoltre in anteprima mondiale sarà presentato “Waltzing with Brando”, film scritto e diretto da Bill Fishman. Il regista sarà presente in sala insieme al suo protagonista Billy Zane, volto di pellicole entrate nella storia del cinema come “Ritorno al futuro”, “Ore 10 calma piatta”, “Titanic” e che interpreta l’iconica star Marlon Brando.