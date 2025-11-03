Cinema, Bari protagonista del Documentario

Roma, 3 nov. (askanews) – È ufficialmente aperta la stagione delle call per l’edizione 2025 dei principali eventi di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, in programma a Bari grazie al supporto del Ministero della Cultura e alla nuova e strategica collaborazione con Confartigianato Cinema e Audiovisivo.

Una nuova sinergia per IDS – Italian Doc Screenings, Doc/it Professional Award (DPA) e Doc/it Women Award (DWA) che si aprono contemporaneamente, offrendo un’unica grande opportunità per la comunità del documentario italiano. Tutti gli appuntamenti e le cerimonie di premiazione si terranno a Bari, dal 10 al 15 dicembre 2025.

IDS è formato da una sezione Academy rivolta ad autori e autrici selezionati attraverso una call pubblica e una sezione di Laboratorio e Networking dedicata al mondo Industry del documentario italiano e internazionale. L’evento si svolgerà a Bari dal 10 al 15 dicembre 2025. Le call per il Doc/it Professional Award e il Doc/it Women Award si chiuderanno il 15 Novembre 2025.

Il DPA, assegnerà due premi in denaro per il valore complessivo di 4000 euro a due documentari italiani che si sono distinti per la qualità e l’innovazione del linguaggio.

Il DWA, alla sua terza edizione e in collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia è dedicato alle produttrici italiane con progetti in sviluppo avanzato. La vincitrice riceverà un premio in denaro di 4.000 euro.