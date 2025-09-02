Cinema, dal 6 al 10 settembre torna il Marzamemi Cinefest

Roma, 2 set. (askanews) – Torna per la sua sesta edizione il Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo – Marzamemi Cinefest, appuntamento capace di intrecciare cinema, territorio e identità mediterranea. Dal 6 al 10 settembre, il borgo marinaro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove il grande schermo incontra le tradizioni, i sapori e i suoni del Mediterraneo.

Il festival, diretto da Denise Spicuglia, sarà introdotto da Paola Saluzzi e avrà come ambasciatrice l’attrice Ester Pantano. L’anteprima del 5 settembre a Noto al Teatro Tina Di Lorenzo, vedrà la presentazione ufficiale del team organizzativo e un talk su “Cinema e televisione nel rilancio territoriale” con Paola Saluzzi, Lucia Sardo, Ester Pantano, Paola Comin e Giuseppe Sciacca, seguita da un AperiCinema a cura della Strada del Vino alla Loggia del Mercato.

Sul red carpet e sul palco saliranno Anna Foglietta, Ester Pantano, Mario Incudine, Paolo Licata, Lucia Sardo, Violante Placido, Chiara Francini, Francesca Fagnani, Marella Ferrera, Gaetano Savatteri, Marta Perego, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Primo Reggiani, Veronica Pivetti, Piero Marrazzo, Paolo Briguglia, Alessandro Lai, Manuela Ventura, Miriam Scala, Sebastiano Cimino, Domenico Centamore, Tuccio Musumeci e poi numerose produzioni con docufilm e cortometraggi, ospiti registi, autori, interpreti, musicisti e chef.

Il cartellone propone grandi titoli da proiettare in due schermi, uno “storico” l’altro “contemporaneo” come Baarìa e La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore, La stagione della caccia di Roan Johnson, L’amore che ho di Paolo Licata, Francesca e Giovanni di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Indagine di famiglia di Gianpaolo Cugno, Italo Calvino nelle Città di Davide Ferrario e il cult d’animazione Gatta Cenerentola. Completano la programmazione cortometraggi come Vagnata di Francesco Di Martino, i cento passi (video sulla legalità) dei ragazzi della G. Falcone di Anzio, La cavalcata e Carusu di Martina Giannone, I 12 passi di Giulio Neglia, Viaggio a nord dell’equatore di Alessandro Messina, la Femmina di Nuanda Sheridan con Orio Scaduto, Cross Road di Luca Arcidiacono, Un mago di troppo di Rita Ricciardi con Carmelinda Gentile ed Emilio Tafuri. Ci saranno opere provenienti dal Moscerine Film Festival, tra cui Le voci dal mare e I sognatori.

La musica accompagnerà ogni giornata del Fest: dal concerto del Duae Siciliae Sax Ensemble all’apertura, al Saluto all’alba con Violante Placido e Seby Forte, dal live di Ilaria Graziano e Francesco Forni al Mediterranea Duo CHISAX. Gli Alter Faber tra parole e suoni elettronici del Sud, fino al ballo del Gattopardo con la Compagnia Nazionale di Danza Storica di Siracusa, gran finale poi con la Women Orchestra – Note di cinema- Libertango.

Spazio anche al Teatro sperimentale, con Federica Leuci e Vanda Bovo (dipl. INDA Siracusa) “Sapìri Campari”: dialogo sentimentale tra isola e terraferma.Il Cuore di Argante con “Jalome e Sikelia”.

Gli Incontri letterari saranno curati da Piera Ficili (Mondadori Book store modica) con Chiara Francini (Le querce non fanno limoni), Francesca Fagnani (Mala Roma Criminale), Gaetano Savatteri (Il contastorie di Vigata) Piero Marrazzo (Storie senza eroi), Marta Perego (Colazione al parco con Virginia Woolf), Daniele Orazi (Ostiawood).

Il festival celebra anche le eccellenze gastronomiche siciliane con showcooking e degustazioni; spazio inoltre alle arti visive: la mostra Thalassa – progetto di arte contemporanea (6-10 settembre, Loggia della Tonnara) con la direzione di Chiara Fronterre’, riunirà Demetrio Di Grado, Emanuele Vittorioso, Daniele Carrubba e Chiara Fronterrè, con testo critico di Federica Bordone; dal 7 al 17 settembre, l’esposizione Sogni in Carovana (via Regina Elena 27) accompagnerà il pubblico in un viaggio nel mondo del circo in Sicilia. Completano il programma la Mostra dedicata ai Florio con abiti di scena direttamente dal set della serie tv “I Leoni di Sicilia” (Antica Chiesetta di Marzamemi) e il Piccolo Museo degli Scieri (Viale Jonio).

La serata finale ospiterà la consegna del Premio UNPLI “Italian Ambassador” a Ricky Tognazzi e Simona Izzo del Premio Speciale “Roberto Cappuccio”, insieme ad altri riconoscimenti primo fra tutti all’ambasciatrice Ester Pantano. L’edizione si chiuderà con l’annuncio ufficiale del Marzamemi Cinefest 2026 e la consegna della tradizionale mattonella MCF.

Il festival organizzato dalla Pro Loco Marzamemi APS è realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana; Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Assessorato dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Regione Siciliana, Comune di Pachino; Comune di Noto; MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; UNPLI Unione Nazionale Pro Loco, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e il sostegno della BCC Pachino, Acqua Azzurra srl, Unigroup Spa e del tessuto socio-economico di Marzamemi. Realizzato grazie ad alleanze culturali con il Coordinamento Festival del Cinema Sicilia; Mondadori Bookstore Modica, FIC Italia. Media partner dell’evento, RAI Regione.