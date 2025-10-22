X
Cinema, “Diamanti” di Ozpetek vince il Gran Prix a Cinéalma

| 22 Ottobre 2025 16:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 22 ott. (askanews) – “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, venduto in oltre 100 paesi, ha vinto il Gran Prix alla XIX edizione di Cinéalma – L’ame de la méditerranée.

Il riconoscimento è arrivato in attesa dell’uscita ufficiale in Francia prevista il 21 gennaio 2026 distribuito da Destiny Films.

Il regista sta portando avanti un tour internazionale del film con decine di proiezioni in tutto il mondo.

È stato presentato finora a: Barcellona, Bratislava, Buenos Aires, Helsinki, Istanbul, Miami, New York, Parigi, Toronto, Varsavia, Singapore, Miami, Punta del Este – Uruguay, Shanghai, Sofia.

Ozpetek accompagnerà prossimamente il film anche Berlino, Londra e in tante altre città.

