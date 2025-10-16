X
<
>

Cinema e Ambiente: le grandi sfide per il futuro della terra

| 17 Ottobre 2025 00:02 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 16 ott. (askanews) – Dall’Amazzonia al Bangladesh, dalla Louisiana al Suriname. C’è uno sguardo a tutto tondo sulle emergenze climatiche ed ambientali nel mondo tra i temi dei film vincitori della quarta edizione del PMFF, il Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, che si consolida come uno degli appuntamenti internazionali più partecipati dai produttori e registi del miglior cinema green. A Napoli il Festival, nato nel 2022, ha radunato in 5 giorni con 50 proiezioni tutte ad ingresso libero oltre 5mila spettatori con il 70% di presenze di giovani studenti di scuole e università.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI