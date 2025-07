Cinema, esce a Natale il nuovo film di Checco Zalone “Buen Camino”

Roma, 3 lug. (askanews) – Svelata la data di uscita del nuovo atteso film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante. “Buen Camino” sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2025. La notizia è stata diffusa durante la convention di Medusa Film a Rimini.

Le riprese prenderanno il via in questo mese di luglio tra Italia e Spagna. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. Il film è distribuito da Medusa Film, prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.