Cinema, fine riprese per “Il Dio dell’amore” con Francesco Colella

Roma, 30 giu. (askanews) – Si sono appena concluse, dopo sette settimane a Roma, le riprese di “Il Dio dell’amore” la nuova commedia sull’amore contemporaneo raccontato attraverso gli occhi “storici”, curiosi e indagatori di un padrino d’eccezione, il grande letterato, maestro di seduzione, poeta esperto d’amore: Ovidio, interpretato da Francesco Colella.

Il film è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, l’eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, torna dalla Roma Imperiale direttamente nella nostra contemporaneità per raccontarci questa storia.

Il film, scritto da Enrico Audenino e Francesco Lagi, è diretto da Francesco Lagi; girato interamente a Roma, ha nel cast Benedetta Cimatti, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera, Anna Bellato, Enrico Borello, Chiara Ferrara e Elia Nuzzolo.

Una produzione Cattleya – parte di ITV Studios – BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con SKY. Il film uscirà al cinema prossimamente distribuito da Vision Distribution.