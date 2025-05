Cinema, Magna Graecia Film Festival torna a Soverato per edizione 22

Roma, 26 mag. (askanews) – Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove per la prima volta ha preso forma il sogno di creare un evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti. L’edizione numero 22 della kermesse, ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto.

Come ogni anno, a illuminare la manifestazione sarà un’ambassador scelta tra i volti emergenti dello star system. La scelta per il 2025 è Denise Capezza, reduce dal successo nei panni di Moana in “Diva futura” presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e in “Crimes of Future” di David Cronenberg. L’attrice è ora acclamata in Turchia per il suo ruolo da protagonista nella serie dal titolo “Sakir Pasa Ailesi” ed è stata nel cast di diverse serie di successo come “Vincenzo Malinconico” su Rai1, “Sul più bello” e “Bang Bang Baby” su Prime video, “Inganno” diretta da Pappi Corsicato, “Baby” su Netflix e “Gomorra” su Sky.

“Il ritorno del Magna Graecia Film Festival a Soverato, proprio dove tutto è iniziato – ha detto Daniele Vacca, sindaco di Soverato – è un evento dal forte valore simbolico e culturale. Dopo tanti anni, accogliamo di nuovo una manifestazione che ha portato nella nostra città grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, lasciando un’impronta indelebile. Riabbracciare il Festival significa non solo dare spazio alla cultura ma anche generare un’opportunità concreta per il turismo e l’economia locale. Il cinema, in questo caso, è davvero una luce che accende il territorio”.

Negli ultimi anni, il format del MGFF si è arricchito di nuovi contenuti e ha ospitato star di Hollywood come Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini, Russell Crowe, Richard Gere, Susan Sarandon, John Landis, Matt Dillon, Matthew Modine, Paul Haggis, Michael Radford, Mira e Paul Sorvino, Nastassja Kinski, Michel Madsen, Pamela Anderson, Tim Roth, Rupert Everett, Richard Dreyfuss, Oliver Stone, Cristopher Lambert, Nick Vallelonga, John Savage, Peter Greenaway. A tutti gli ospiti internazionali è stata consegnata la Colonna d’oro.

Il Magna Graecia Film Festival si è distinto soprattutto per la valorizzazione dei giovani autori e delle opere prime e seconde italiane, internazionali e documentaristiche e per aver lanciato l’idea di un contenitore culturale, in cui confluiscono tutte le forme d’arte, che si caratterizza anche per l’impegno sociale e rappresenta un traino verso una nuova narrazione del territorio. Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato.