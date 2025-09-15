Cinema, per i 90 anni di Woody Allen una selezione di film in sala

Roma, 15 set. (askanews) – In occasione dei 90 anni di Woody Allen, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel celebrano uno dei cineasti più iconici di sempre riportando al cinema una selezione delle sue opere più celebri.

La collection “Woody Allen90” ripropone alcune delle pellicole più rappresentative del regista newyorkese, in cui humor dissacrante e riflessioni esistenziali si intrecciano in perfetto equilibrio. Tra travolgenti commedie corali e sottili saggi sulla fragilità umana, la selezione attraversa l’intera gamma espressiva di Allen, dai toni brillanti e leggeri alle atmosfere più malinconiche e filosofiche. Si inizia il 29 settembre con “Match Point”, che torna al cinema a 20 anni dalla sua prima release. Presentato in selezione ufficiale Fuori Concorso al Festival di Cannes, il film ottenne tra i numerosi premi 4 nomination ai Golden Globe e una candidatura all’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson sono le star di un dramma a tinte noir che denuncia tematiche quali la lussuria, la cupidigia, la fortuna e moralità.

“La dea dell’amore” (1995) sarà poi al cinema dal 06 ottobre.

A 30 anni dalla prima uscita in sala, torna la commedia romantica che esplora le complicazioni di una relazione fuori dagli schemi. Nel film un cast stellare composto dallo stesso Allen, Helena Bonham Carter, Peter Weller, F. Murray Abraham e Paul Giamatti, e su cui spicca Mira Sorvino, che per questo film ottiene Oscar e Golden Globe come Miglior Attrice non Protagonista.

Sarà poi la volta di “Accordi e Disaccordi” (2000), al cinema dal 13 ottobre. Un affascinante omaggio al jazz e al talento artistico, candidato a due premi Oscar e due Golden Globe per le interpretazioni di Sean Penn (Miglior Attore Protagonista) e Samantha Morton (Miglior Attrice Non Protagonista). Accanto a loro, un cast di grande livello che include Anthony LaPaglia, Uma Thurman, Woody Allen e John Waters. Girato nello stile del falso documentario, il film esplora le luci e le ombre della genialità musicale, raccontando la vita di un chitarrista tanto talentuoso quanto tormentato.

“Tutti dicono I love You” (1996) sarà in sala dal 20 ottobre.

Ancora un omaggio all’amore, attraverso una commedia musical che ne racconta i mille volti, con escursioni nel cinema Hollywoodiano degli anni d’oro e in quello dei Fratelli Marx. Nel cast spiccano Julia Roberts, Edward Norton, Natalie Portman, Drew Barrymore, Goldie Hawn, e Tim Roth.

Dal 27 ottobre arriva “Pallottole su Broadway” (1994). Un’irresistibile commedia che unisce il gangster movie alla satira teatrale, nominata a sette Oscar. Un cast straordinario impreziosisce il film: Dianne Wiest (vincitrice dell’Oscar e del Golden Globe come miglior attrice non protagonista), John Cusack, Jack Warden, Tracey Ullman, Rob Reiner, Mary-Louise Parker, Jennifer Tilly, Harvey Fierstein e Chazz Palminteri.

Si prosegue con “Vicky Cristina Barcelona” (2008), al cinema dal 3 novembre, il triangolo più affascinante della storia del cinema contemporaneo, una vicenda di passione e desiderio ambientata tra le affascinanti coste spagnole. Presentata fuori concorso a Cannes e vincitrice del Golden Globe per la Miglior Commedia e del Premio Oscar a Penelope Cruz come Miglior attrice non protagonista. Accanto a lei un cast d’eccezione tra cui spiccano Scarlett Johansson e Javier Bardem.

E ancora “Criminali da strapazzo” (2000), al cinema dal 10 novembre. In occasione dei 25 anni dall’uscita del film torna la brillante commedia crime che mescola umorismo, ironia e una pungente critica sociale. Il film segue le disavventure di un ex detenuto che, con l’aiuto di un gruppo di improbabili complici, pianifica un colpo che finisce per prendere una svolta del tutto inaspettata. Woody Allen e Tracey Ullman (candidata al Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista) interpretano la coppia protagonista, affiancati da Hugh Grant, Jon Lovitz, Elaine May, Elaine Stritch, George Grizzard e Michael Rapaport. E

“Celebrity” (1998), al cinema dal 17 novembre. Un ritratto pungente dell’ossessione per la fama, in cui Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Melanie Griffith, Kenneth Branagh, Joe Mantegna, Judy Davis, Michael Lerner, Hank Azaria e Charlize Theron si muovono in un mondo dominato da vanità e dall’incessante ricerca del successo a ogni costo.

Si chiude con “Harry a pezzi” (1997), al cinema dal 24 novembre.

Candidato al Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il film ci accompagna nella psiche frantumata dello scrittore Harry Block, costretto al confronto con i personaggi immaginari da lui creati. Nel cast, Woody Allen, Billy Crystal, Amy Irving, Tobey Maguire, Demi Moore, Robin Williams, Judy Davis e Stanley Tucci.