Cinema, si gira anche in Italia “Idols”: film nel mondo della MotoGp

Roma, 18 set. (askanews) – Il 29 agosto sono iniziate le riprese di “Idolos”, il film ambientato nel mondo del campionato mondiale di MotoGp, che esplora il rapporto umano tra un padre e suo figlio – un manager e il suo pilota – e tutto ciò che ruota intorno a loro: ambizione, apprendimento, ego, adrenalina, amore, perdono e seconde possibilità. Interpretato da Óscar Casas, Ana Mena, Claudio Santamaria, Enrique Arce, Saul Nanni e Simone Baldasseroni per la regia di Mat Whitecross, le riprese del film si svolgeranno nell’arco di 10 settimane in diverse località della Spagna, dell’Italia e in altri paesi del mondo.

Óscar Casas interpreta il ruolo del protagonista Edu, il giovane attore ha iniziato a recitare fin dall’infanzia, e ha fatto parte del cast di film come “Le ali della mia solitudine”, “Headless Chickens”, “Last Wishes”, “HollyBlood”, “Ivan’s Dream” e “The Orphanage”, e di serie tv come “El gran salto”, che sarà presentata in anteprima nel 2025 e in cui interpreta l’atleta Gervasio Deferr, così come “Jaguar”, “Instinto”, “Si fueras tù” e “Proyecto tiempo”.

Ana Mena recita al fianco di Casas nel ruolo di Luna. La cantante e attrice è nota non solo per la sua musica, che l’ha resa una delle artiste spagnole più ascoltate su tutte le piattaforme streaming, ma anche per il suo lavoro per il piccolo schermo in serie come “Benvenuti a Eden” e “Marisol”, e per il cinema in film come “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar e “Viaje al cuarto de una madre” di Celia Rico.

Completano il cast, Claudio Santamaría, lo spagnolo Enrique Arce, Saul Nanni e il cantante e attore Simone Baldasseroni.

“Idolos” racconta e approfondisce la storia di due generazioni di piloti esplorando gli sviluppi del loro rapporto quando Antonio – il padre, un motociclista in pensione con traumi del passato – decide di allenare il talentuoso e impulsivo figlio Edu affinché possa sviluppare tutto il suo potenziale e diventare il migliore nella sua stessa categoria… il tutto seguendo una preparazione rigorosa che non ammette distrazioni, una delle quali: innamorarsi.

Mat Whitecross, Orso d’argento per la Migliore Regia al Festival di Berlino per “The Road to Guantanamo”, dirige questo racconto frenetico e avvincente – da una storia originale di Jordi Gasull, scritta a quattro mani con Inma Cánovas e Ricky Roxburgh.

Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros Pictures.