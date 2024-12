Cinque stelle euro NCAP per la nuova Mazda CX-80

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-80 ha ricevuto il massimo livello di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Il nuovo SUV di punta a sette posti di Mazda si è aggiudicato un punteggio del 92% in fatto di sicurezza degli adulti (Adult Occupancy) e dell’88% per la sicurezza dei bambini (Child Occupancy). Ha inoltre ottenuto un punteggio dell’84% nell’area della protezione degli utenti vulnerabili della strada (Vulnerable Road Users), quali pedoni, ciclisti e motociclisti.

L’eccezionale punteggio del 92% conseguito dalla Mazda CX-80 in fatto di sicurezza degli adulti include il massimo dei voti nei test di Impatto Laterale e Posteriore, con un livello di protezione soddisfacente, riconosciuto nel test di Impatto Frontale con barriera rigida a tutta larghezza. Sia nell’impatto con la barriera laterale sia in quello più severo con palo laterale, la protezione di tutte le aree critiche del corpo è risultata ottima, portando al massimo punteggio in questa parte della valutazione.

In fatto di sicurezza dei bambini, il nuovo SUV Mazda ha ottenuto il massimo punteggio sia nell’impatto frontale sia in quello laterale per le prestazioni nei crash test basati su bambini di sei e di dieci anni. Anche la corretta installazione dei seggiolini per bambini – CRS Installation Check – ha ricevuto il massimo dei voti, portando a un eccellente punteggio combinato dell’88%. La nuova CX-80 ha ottenuto un impressionante 84% nella categoria utenti vulnerabili della strada. La risposta verso i pedoni del sistema di frenata autonoma d’emergenza (AEB) sia davanti sia dietro l’auto è stata buona, così come le sue prestazioni nei test di reazione ai ciclisti, compresa la protezione contro il “dooring” (l’apertura improvvisa di una portiera in corrispondenza di un ciclista che si avvicina da dietro). La gamma completa di tecnologie di sicurezza i-Activsense a supporto del conducente ha permesso alla CX-80 di ottenere una consistente valutazione del 79% per l’assistenza di sicurezza (Safety Assist).

La vettura ha raggiunto il punteggio massimo nella categoria supporto in corsia (Lane Support) per i sistemi mantenimento della corsia di emergenza (Emergency Lane Keeping), assistenza al mantenimento in corsia (Lane Keep Assist) e interfaccia uomo-macchina (Human Machine Interface). Anche le prestazioni del sistema di frenata autonoma (AEB Car-to-Car) hanno ricevuto una valutazione eccellente compresi i numerosi aspetti relativi all’avvicinamento ad altre vetture, nonchè alla svolta attraversando la traiettoria di un’auto in arrivo.

A contribuire alla valutazione di cinque stelle è stata anche l’Architettura Scalabile Multi-Soluzione Skyactiv di Mazda, che è alla base della disposizione meccanica longitudinale con motore anteriore e trazione posteriore della CX-80 e della sua eccellente dinamica di marcia. Il sistema di trazione integrale permanente a prevalenza posteriore combina la stabilità e la trazione di una AWD con le caratteristiche di neutralità in curva di una trazione posteriore. Dotata di tre file di sedili, la nuova CX-80 è la vettura più spaziosa della gamma europea di Mazda.

Misure di sicurezza migliorate, nuove tecnologie per una maggiore connessione tra auto e guidatore e design incentrato sul conducente hanno dato vita all’ultima ammiraglia di Casa Mazda che rappresenta la massima espressione del Crafted in Japan, dove la maestria dei designer e degli artigiani Takumi si fonde con le abilità tecniche degli ingegneri. L’ampia plancia e la consolle centrale che abbraccia l’abitacolo rafforzano la spaziosità degli interni dando un senso di comfort e controllo di tutta la strumentazione dedicata al guidatore. La nuova CX-80 combina quindi un design elegante ancorato all’estetica giapponese con un’eccezionale versatilità della sistemazione a bordo offrendo una tecnologia superiore e prestazioni su strada tipiche di ogni Mazda.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).