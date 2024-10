Cito eletto nel board di Taekwondo Humanitarian Foundation

ROMA (ITALPRESS) – Per il contributo e l’impegno profusi in questi anni, Il Presidente

della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, è stato eletto all’unanimità nel Board della Taekwondo Humanitarian Foundation (THF) nel corso dell’assemblea di Losanna. La THF è la fondazione umanitaria della World Taekwondo, impegnata dal 2016 in progetti che

promuovono la pace e l’inclusione attraverso il Taekwondo in diverse aree colpite da guerre e discriminazioni. “Ringrazio di cuore per la stima e la fiducia accordatemi da parte di tutti i membri – ha dichiarato il Presidente Cito – In particolare, un sentito grazie al Presidente

Choue, ideatore di questo straordinario progetto umanitario che coinvolge bambini e ragazzi vittime di guerre e discriminazioni in tutto il mondo. Il mio impegno, così come quello della Fita, sarà sempre a favore della pace e dell’inclusione”.

