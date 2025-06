Cittadinanza, Magi: ius scholae, ius Italiae? In Parlamento ius niente

Roma, 9 giu. (askanews) – “Il parlamento se ne doveva occupare? Guardate che la proposta ius scholae e ius Italia è diventato ius niente, perché nessuno l’ha vista in Parlamento questA proposta. Voi (giornalisti) dovreste andare a cercare nell’archivio le posizioni che Giorgia Meloni ha avuto in questi anni sulla cittadinanza. Quando si parlava di ius soli lei era per lo ius scholae, quando si è cominciato a parlare dello ius scholae, lei era per lo ius niente. Capite come avviene il dibattito in questo Paese? A forza di temperare temperare temperare. Ius soli era troppo, ius soli temperato, ius scholae era diventato ius Italiae, non se n’è fatto più nulla”: lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i soggetti promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House, replicando a chi gli chiedeva se la modifica sulla legge alla cittadinanza non andava fatta in Parlamento.