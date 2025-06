Civita Mostre e Musei e Thid rafforzano dialogo culturale Italia-Cina

Milano, 18 giu. (askanews) – Si è tenuta oggi, presso il Re International Center for Digital Creativity situato nello Shougang Industrial Heritage Park di Pechino, la cerimonia ufficiale di firma del Memorandum of Understanding tra Civita Mostre e Musei e il Tsinghua Heritage Institute for Digitization (Thid), istituto statale affiliato alla prestigiosa Tsinghua University, specializzato nell’integrazione tra cultura e tecnologia, con competenze che spaziano dalla digitalizzazione del patrimonio culturale, fino alla conservazione, valorizzazione, progettazione, fruizione dei beni culturali e alla curatela di mostre immersive, un vero e proprio centro di eccellenza in Cina.

L’iniziativa, intitolata “Inauguration of China-Italy Digital Heritage Cooperation”, ha visto la partecipazione di numerose autorità cinesi e italiane, tra cui Liu Yuzhu, già Direttore Generale dell’Amministrazione Nazionale del Patrimonio Culturale della Cina, Elisa Messina, Addetta culturale dell’Ambasciata d’Italia in Cina, i vertici di Tsinghua Holdings e Shougang Group, il Vice Sindaco della Città di Palermo, Pietro Cannella, il Direttore della Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo, Maria Francesca Martinez Tagliavia. Presenti anche importanti rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, come il Prof. Fulvio Rinaudo, Presidente del Cipa.

Il Memorandum, sottoscritto da Renata Sansone, Chief Operating Officer di Civita Mostre e Musei, e da He Yan, Presidente di Thid, definisce l’avvio di una partnership strategica tra le due realtà per lo sviluppo congiunto di progetti culturali in Italia e in Cina. La firma dell’accordo rappresenta un passo importante e sancisce il rafforzamento di un dialogo già avviato tra le due realtà: Civita sta collaborando alla realizzazione dell’Immersive Digital Experience per il Parco Archeologico di Yuanmingyuan, attualmente in fase di realizzazione. Questo nuovo Memorandum apre a un orizzonte più ampio di cooperazione, con l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte nei settori della cultura, dell’innovazione digitale, della formazione e della museografia nei due Paesi.

“Con Thid condividiamo una visione comune: mettere la tecnologia al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale. Questo Memorandum è il primo passo per costruire un ponte strutturale tra Italia e Cina nel campo dell’innovazione applicata al mondo dei beni culturali. La cultura non ha confini, ma ha bisogno di alleanze lungimiranti per continuare a parlare al futuro”, ha dichiarato Renata Sansone a margine della firma.