Civitavecchia, Tabacchiera: nomina Angelilli passaggio decisivo

Roma, 28 gen. – “La nomina di Roberta Angelilli a Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia rappresenta un passaggio fondamentale e atteso per dare finalmente una risposta concreta a un territorio che da troppo tempo sconta criticità industriali, occupazionali e infrastrutturali”.Lo dichiara Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio e Roma, commentando la designazione della vicepresidente della Regione Lazio alla guida del processo di riconversione e sviluppo delle aree industriali di Civitavecchia. “Accogliamo con grande favore una scelta che va nella direzione della semplificazione, della rapidità decisionale e del coordinamento istituzionale – prosegue Tabacchiera – elementi indispensabili per creare un contesto realmente attrattivo per gli investimenti produttivi e per il rilancio delle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del sistema economico locale e regionale”.Secondo Confapi Lazio e Roma, la presenza di un Commissario straordinario con una profonda conoscenza del tessuto produttivo e delle politiche di sviluppo “può imprimere una svolta concreta alla riconversione dell’area di Civitavecchia, favorendo nuovi insediamenti industriali, lo sviluppo della logistica avanzata, la valorizzazione delle competenze esistenti e la creazione di nuova occupazione stabile e di qualità”.”Come Confapi – conclude Tabacchiera – ribadiamo la piena disponibilità a collaborare con il Commissario Angelilli, la Regione Lazio e tutte le istituzioni coinvolte, affinché il percorso di reindustrializzazione sia condiviso, sostenibile e realmente orientato alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Civitavecchia può e deve diventare un modello di transizione industriale efficace, capace di coniugare sviluppo economico, innovazione e tutela ambientale”.