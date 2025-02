Claudio Pagliara nuovo direttore Istituto Italiano Cultura di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Claudio Pagliara, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, sarà il nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, succedendo a Fabio Finotti, il cui mandato si è concluso meno di un mese fa.

La nomina, decisa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è il risultato di un lungo processo di selezione ma questa volta avvenuto calcolando bene i tempi di successione. Pagliara ha prevalso tra altri candidati di alto profilo. Giornalista e scrittore, ha realizzato reportage e interviste a leader mondiali ed è autore de “La Tempesta perfetta. Cina e Stati Uniti sull’orlo della terza guerra mondiale” (Piemme, 2023).

Pagliara è stato corrispondente Rai da Parigi (2000-2003), Gerusalemme (2003-2014) e successivamente come capo dell’ufficio Rai a Pechino per il Sud-Est asiatico e il Giappone (2014-2019), fino al suo incarico attuale a New York.

L’Istituto di Cultura aveva già avuto noti giornalisti come direttori, come Furio Colombo e Claudio Angelini.

-Foto: Italpress-