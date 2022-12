CAGLIARI (ITALPRESS) – Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Il 71enne tecnico romano ha accettato di guidare i sardi al posto dell’esonerato Fabio Liverani: assumerà l’incarico dall’1 gennaio, con contratto fino al 30 giugno 2025. Non siederà dunque in panchina lunedì, nel turno di Santo Stefano, contro il Cosenza alla Unipol Domus ma l’esordio avverrà solo alla ripresa dopo la sosta, il 14 gennaio, sempre in casa, contro il Como.

Ranieri avrà il compito di rilanciare i rossoblù – che navigano nella seconda metà della classifica con 22 punti in 18 gare – nella corsa alla promozione in serie A.

Fermo da inizio gennaio, dopo l’esonero al Watford, il tecnico romano torna dunque in Sardegna: dopo Vigor Lamezia e Campania Puteolana, Ranieri approdò sulla panchina del Cagliari nel 1988, conquistando la Coppa Italia di C e portando la squadra in due anni in serie A, dove alla prima stagione centrò anche la salvezza con un turno d’anticipo prima di accettare, nel 1991, la corte del Napoli.

