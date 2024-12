Cleveland batte Milwaukee, Oklahoma vince a Miami

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tre gare nella notte Nba con il big match a Cleveland. A imporsi è la franchigia di casa, capolista della Eastern Conference, che si impone 124-101 sui Bucks. Dopo la vittoria della Nba Cup, dunque, Milwaukee cade sul parquet dei Cavs nonostante la doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo che mette a referto 33 punti, 14 rimbalzi e 3 assist. L’assenza di Damian Lillard si fa sentire e non basta l’ennesima grande prestazione del greco per fermare i Cavaliers che, da parte loro, portano tutto il quintetto iniziale in doppia cifra. Il più prolifico è Donovan Mitchell che chiude con 27 punti, ne fa 16 Darius Garland, 15 a testa per Dean Wade ed Evan Mobley, in più c’è anche la doppia doppia da 10 punti e altrettanti rimbalzi di Jarret Allen, mentre dalla panchina arrivano i 13 punti di Ty Jerome.

Se Cleveland è davanti a tutti a Est, a Ovest comanda Oklahoma. I Thunder, che si erano riscattati già contro Orlando dopo la sconfitta nella finale di Nba Cup con i Bucks, vincono 104-97 a Miami. Un successo costruito sui 33 punti di Jalen Williams e sui 25 del solito Shai Gilgeous-Alexander. Ha il suo peso anche la doppia doppia da 13 punti e 18 rimbalzi di Isaiah Hartenstein e si distingue anche Luguentz Dort con i suoi 14 punti.

Troppo per Miami che tiene botta finchè può, affidandosi a Tyler Herro, protagonista di una prestazione da 28 punti e 12 rimbalzi. Doppia doppia anche per Bam Adebayo che chiude con 17 punti e 10 rimbalzi, ne fanno 13 a testa anche Robinson e Smith ma non basta per fermare la prima della classe della Western Conference.

Infine vittoria casalinga per Philadelphia che batte 108-98 Charlotte con Joel Embiid che fa registrare al suo attivo 34 punti, 9 assist e 5 rimbalzi. Bene anche Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr, a referto rispettivamente con 23 e 22 punti. Gli Hornets ne portano 6 in doppia cifra, ma il più prolifico è Vasa Micic con 20 punti e non basta per evitare l’ennesima sconfitta (la 21esima) della stagione.

