Collina “Decisioni Var spiegate in diretta per far capire a tutti”

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’arbitro va al video su richiamo dei colleghi della Var e poi prende la sua decisione. Non sempre il pubblico allo stadio o quello televisivo, al di là di calciatori e staff tecnici, comprende i motivi che hanno portato alla scelta ed è per questo che la Fifa, con l’approvazione dell’Ifab nell’assemblea generale dello scorso gennaio, ha deciso di sperimentare la comunicazione delle decisioni durante il Mondiale per club in corso in Marocco. “Abbiamo deciso di procedere con questa sperimentazione perchè ci è stato richiesto di rendere più comprensibile per tutti coloro che assistono alla partita, che siano allo stadio o davanti alla tv, la decisione presa dall’arbitro dopo un intervento del Var”, ha spiegato

Il presidente del comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina. “Poichè la lingua potrebbe essere uno dei problemi, abbiamo pensato che questo Mondiale per club sarebbe stato l’occasione perfetta perchè è una competizione multilingue, con squadre e, ovviamente, spettatori coinvolti provenienti da tutti e sei i diversi continenti”.

Nel calcio un’assoluta novità, non in altre discipline che seguono già questa procedura. “Altri sport lo fanno da tempo, in particolare la NFL nel football americano e sembra che gli arbitri siano a loro agio con questo modo di fare – ha continuato Collina -. Nel calcio, la lingua potrebbe essere un problema, soprattutto quando devi fare questo annuncio in una lingua che non è la tua. Potrebbe non essere così facile. Ma poichè l’annuncio sarà piuttosto conciso, sono molto fiducioso che gli arbitri si abitueranno senza problemi”.

(ITALPRESS).