Colpo salvezza per il Parma, vince 2-1 a Venezia

Roma, 9 nov. (askanews) – Colpo esterno del Parma, che batte 2-1 il Venezia e torna a vincere dopo più di due mesi. I ragazzi di Di Francesco erano riusciti a sbloccare il risultato con Nicolussi Caviglia dopo 5 minuti, ma i gol di Valeri al 17′ e di Bonny, entrato in campo da pochi minuti, al 68′ hanno ribaltato il risultato. Successo importante per i gialloblù che salgono a 12 punti in classifica; Venezia che resta all’ultimo posto con 8 punti.