“Come cambia il mondo?”, Caracciolo dialoga con International Horizon

Roma, 10 feb. (askanews) – L’Associazione Culturale International Horizon è lieta di annunciare un incontro di grande rilievo con Lucio Caracciolo, Direttore della prestigiosa rivista di geopolitica Limes. L’evento, intitolato “La Rivoluzione strategica: come cambia il mondo” si terrà mercoledì 12 febbraio, alle 19, in diretta sulla piattaforma Zoom, per un’ampia riflessione sui temi geopolitici di grande attualità, aperta a tutti gli interessati.

Durante l’incontro, Lucio Caracciolo dialogherà con Pietro Costanzo, Segretario generale dell’Associazione di Promozione Sociale Il caffè geopolitico; Chiara Mannella, e Luciano Versace, rispettivamente Vicepresidente e Presidente dell’Associazione Culturale International Horizon.

Il dibattito si concentrerà sui più rilevanti temi geopolitici, dalle sfide globali attuali alle dinamiche internazionali che stanno plasmando il nostro futuro.

Caracciolo, esperto di geopolitica e uno dei principali commentatori italiani sulle questioni internazionali, offrirà il suo punto di vista sulle principali aree di crisi globale, le alleanze strategiche, le potenze emergenti e il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale.

L’incontro si preannuncia come un’opportunità unica per approfondire le complesse dinamiche geopolitiche che influenzano il nostro presente e futuro.

Il link per partecipare gratuitamente all’incontro, è rinvenibile al seguente indirizzo: www.internationalhorizon.it/#iniziative.