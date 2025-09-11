Comolli ha la ‘suà Juve “Mercato ok”. Zhegrova e Openda “Top club”

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo felici di accogliere Edon e Lois e siamo certi che con le loro caratteristiche ci saranno molto utili. Il fatto che siano arrivati così in ritardo come operazioni non è dipeso dalla nostra volontà: abbiamo dovuto attendere. E sia Zhegrova che Openda si sono dimostrati molto pazienti”. Così Damien Comolli, direttore generale della Juventus, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Openda e Zhegrova. “Abbiamo dovuto fare tante valutazioni, tecniche ed economiche: ci abbiamo lavorato a lungo. Ho letto alcuni articoli riguardanti discussioni con il presidente del Psg (per Kolo Muani, ndr): ci tengo a dire che sono affermazioni false, tutto ciò che è stato scritto su questo sono soltanto bugie. Non date per scontato quello che leggete”.

Poi un punto sul mercato: “Abbiamo cercato di rafforzare la rosa e penso che siamo riusciti a farlo, trovando il giusto equilibrio tra gli aspetti sportivi e finanziari. Quello che volevamo ottenere come risultato era mantenere la spina dorsale della rosa perchè abbiamo un gruppo molto competitivo e non volevamo vendere i nostri giocatori più importanti: abbiamo scelto quali tenere e attorno a essi abbiamo aggiunto profili che ci sono parsi più opportuni per implementare il valore della squadra. Al gruppo si uniranno poi diversi calciatori che stanno tornando dagli infortuni, oltre ai profili che abbiamo trattenuto come Vlahovic: il gruppo è giovane e di prospettiva, l’obiettivo è quello di avere una rosa con tanta qualità e quantità. Sono soddisfatto di come è andato il calciomercato. Ringrazio la proprietà”.

Poi la parola è passata ai due calciatori: “Fisicamente – ha spiegato Zhegrova, arrivato a titolo definitivo dal Lille – ho avuto un periodo travagliato causa infortunio, ma adesso sto meglio e sto lavorando duramente con lo staff: penso di poter riprendere il prima possibile e di dare il massimo. Quindi, con l’Inter non ci sarò. Ho sempre sognato di giocare in un grande club come questo: appena ho parlato con la dirigenza bianconera ho capito che c’era interesse e che il mio sogno poteva diventare realtà”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Openda: “Sono felice di fare il mio esordio all’Allianz Stadium in una gara così stimolante come quella contro l’Inter: siamo pronti – ha detto l’attaccante arrivato in bianconero in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni dal Lipsia -. La mia posizione migliore in campo è quella del numero 9, svariando su tutto il fronte d’attacco: sono queste le mie caratteristiche principali. So che sarà dura affrontare le difese italiane, ma sono pronto a dimostrare di poter fare bene anche in questo campionato”.

