Conaf, Crema: IA nuova frontiera dell’estimo

Roma, 7 nov. – In occasione della terza giornata di lavori del XIX Congresso Nazionale, Luca Crema, Consigliere Nazionale CONAF, è intervenuto in merito alle nuove tecnologie applicate allo sviluppo della materia estimativa e di previsione:”L’intelligenza artificiale potrà offrirci un supporto nella tecnica estimativa, perché oggi calcolare il valore significa guardare al futuro e saperlo interpretare. L’IA ci aiuta ad elaborare grandi quantità i dati, necessari per analizzare il passato e proiettarli in una visione prospettica con l’attività estimativa. Questa è la nuova frontiera dell’estimo: partire da valori certi del passato, a noi è chiesto di interpretarli e proiettarli nel domani. L’IA da sola questo non lo fa, ma può sicuramente aiutarci a farlo.”