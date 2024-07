Consegnata la prima Nuova Lancia Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo un altro passo avanti nel piano di Rinascimento Lancia, con la prima consegna di Nuova Lancia Ypsilon. Un passaggio significativo per fare di Lancia un marchio desiderato, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. A poche settimane dal porte aperte che ha dato ai clienti finali in tutta Italia la possibilità di ammirare e guidare la vettura, partono ufficialmente le consegne di Nuova Lancia Ypsilon su tutta Italia!” ha dichiarato Raffaele Russo, Premium Cluster Director del Mercato Italia di Stellantis. Nuova Lancia Ypsilon è stata consegnata presso il concessionario Nuova Auto Alpina di Ivrea nell’edizione nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, parte dell’esclusiva edizione di lancio della vettura, “1 di 1906”, composta da sole 1906 unità certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio. Con la campagna “1 di 1906” il marchio ha inaugurato l’apertura delle vendite di Nuova Ypsilon riservando a soli 1906 clienti ed appassionati Lancia l’opportunità di accedere ad uno degli esemplari dell’edizione di lancio. Ad attestare l’unicità dell’Edizione Limitata Cassina è il Certificato di Autenticità compreso nel kit di consegna, comprensivo per la versione elettrica, anche di Charging Pass ed easyWallbox offerti da Free2move Charge, partner strategico di Stellantis per le soluzioni di ricarica.

Il processo di consegna di Nuova Lancia Ypsilon è espressione del nuovo posizionamento premium del marchio che si traduce in un’esperienza cliente in concessionaria con massima cura per i dettagli e attenzione per i bisogni dei clienti finali. I 160 concessionari italiani del marchio sono infatti stati completamente rinnovati con la nuova Corporate Identity, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. Caratterizzati da una raffinata impronta stilistica, con l’impiego di arredi firmati Cassina e materiali preziosi, gli showroom offrono un’autentica sensazione di eleganza e accoglienza, tipica dei salotti delle case italiane.

Completamente rinnovati sono anche i processi di accoglienza e di vendita all’interno dei nuovi showroom per riservare ai clienti di Nuova Lancia Ypsilon un’esperienza premium in linea con il nuovo posizionamento del marchio. Dall’accoglienza in showroom alla presentazione della vettura, dalla prova su strada alla consegna dell’auto, la nuova esperienza cliente firmata Lancia è pensata per far sentire il cliente “come a casa” e soddisfare le sue aspettative.

Completamente rinnovata, infine, è anche la forza vendita dedicata al marchio Lancia, una community di 240 venditori certificati, grazie ad un percorso di formazione della durata di 15 mesi, su due diversi livelli, che termineranno a settembre 2024, nell’ottica di rendere ancora più centrale il ruolo del venditore all’interno della concessionaria. E’ stato lo stesso CEO del marchio Luca Napolitano ad inaugurare a luglio 2023 il lungo percorso di trasformazione e di evoluzione della forza vendita Lancia, avvalendosi di un canale di comunicazione diretto, la community Casa Lancia, per guidarli ed accompagnarli in prima persona verso la nuova era premium del brand.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).