Consiglio d’Europa, Mattarella conferma stima e fiducia in forze ordine

Roma, 28 mag. (askanews) – “Il Presidente della Repubblica ha invitato a colloquio per domattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione”. E’ quanto si legge in un comunicato della Presidenza della Repubblica a seguito del rapporto del Consiglio d’Europa che solleva dubbi su un’ipotesi di razzismo nell’operato delle forze dell’ordine italiane.