Consiglio d’Europa, Tajani: respingiamo al mittente le accuse

Roma, 28 mag. (askanews) – “La sicurezza è un tema prioritario per Forza Italia e per il governo, ecco perché respingiamo il mittente le accuse che vengono dal consiglio d’Europa alla nostra polizia. Le nostre forze dell’ordine sono il fiore all’occhiello del nostro paese, siamo grati a loro e alla polizia locale, carabinieri, polizia Guardia di Finanza polizia penitenziaria e tutto ciò che fanno ogni giorno per garantire la nostra sicurezza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum Sicurezza Urbana alla Regione Lazio.