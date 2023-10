Conte alla Sinagoga di Roma, impegno contro l’intolleranza religiosa

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina il Presidente M5s Giuseppe Conte, con una delegazione di parlamentari del movimento (Francesco Silvestri, Alessandra Maiorino, Emiliano Fenu, Enrica Alifano, Giorgio Fede, Marco Croatti, Antonino Iaria e Daniela Morfino), si è recato alla Sinagoga di Roma per testimoniare la vicinanza e la solidarietà dell’intero gruppo parlamentare alle comunità ebraiche, dopo l’efferato attacco terroristico subito da Israele lo scorso 7 ottobre. L’incontro con Noemi Di Segni (Presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane)e Victor Fadlun (Presidente Comunità ebraica di Roma) è stato anche l’occasione per ribadire il comune impegno a lavorare per estirpare ogni politica di intolleranza razziale e religiosa, affinchè le nuove generazioni non si lascino traportare da un clima di odio e violenza.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).