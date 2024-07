Conte: con Schlein lavoriamoper mandare via Meloni serve alternativa

Roma, 26 lug. (askanews) – Con Elly Schlein “abbiamo fatto una pausa pranzo insieme, abbiamo scambiato un po’ di aggiornamenti e di riflessioni ma in assoluto relax”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte rispondendo, nell’ambito della sua partecipazione al Giffoni54 in contemporanea alla segretaria del Pd Elly Schlein, alle domande dei giornalisti sul campo largo del centrosinistra.

“L’alleanza? Stiamo lavorando, il progetto del salario minimo ci ha visto uniti con il Pd, l’autonomia differenziata anche, tanti altri passaggi anche nelle attività parlamenti ci vedono convergenti, dobbiamo continuare in prospettiva. Abbiamo un po’ di tempo – ha rilanciato – per costruire un solido programma di governo, fatto in modo serio e credibile. Un progetto di cambiamento del paese, non di ritorno al potere, non di gestione del potere, perchè bisogna scalzare la Meloni. E’ una ambizione legittima dell’opposizione e di una parte del Paese, ma il problema che mi devo porre non è solo di mandar via la Meloni ma di come la si manda via, la si può mandare via solo con un progetto serio, credibile e realmente alternativo”, ha concluso.